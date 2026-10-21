Самарская библиотека для слепых приглашает к участию в Межрегиональной акции «Понять. Помочь. Дружить – 2026».

Самарская областная библиотека для слепых приглашает к участию учреждения и активных граждан России в Межрегиональной акции «Понять. Помочь. Дружить – 2026». (18+)



Акция проводится на базе библиотек, образовательных и социальных учреждений Самарской области и других регионов РФ и призвана привлечь внимание широкой общественности к вопросам инклюзии, толерантности и создания равных возможностей для всех категорий граждан.



В 2026 году акция традиционно приурочена к трем важным датам: Международному дню белой трости, Международному дню слепых и Международному дню инвалидов. Сроки проведения с 15 октября по 15 декабря 2026 года.



В рамках акции организаторам предлагается самостоятельно провести тематическое мероприятие в очном или дистанционном формате. Это могут быть уроки доброты, мастер-классы, виртуальные выставки, круглые столы или интерактивные игры, направленные на формирование у детей и молодежи понимания инвалидности и популяризацию достижений людей с ОВЗ.



Для участия необходимо выполнить три простых шага:

1. Провести выбранное мероприятие.

2. Опубликовать фото- или видеоотчет с текстовым описанием в официальной группе акции во «ВКонтакте» https://vk.ru/ponyatpomoch , обязательно используя хештег #ПОНЯТЬПОМОЧЬДРУЖИТЬ2026.

3. Заполнить электронную форму отчета о результатах участия до 10 декабря 2026 года: https://forms.yandex.ru/u/6ac88647902902030ac19a14/

Фото: минкульт СО