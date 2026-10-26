Антонина Бербенцева из Самарской области - призер всероссийских соревнований по фехтованию

В Самаре в спорткомплексе «Локомотив» прошли всероссийские спортивные соревнования по фехтованию на шпагах среди кадетов на призы заслуженного тренера России Виктора Вдовина.
В турнире среди девушек второе место заняла представительница Самарской области Антонина Бербенцева, учащаяся СШОР №17, воспитанница Юлии Балабашиной и Михаила Иевлева.
Победителей и призеры:
Мария Приголовкина (Московская область) - золото
Антонина Бербенцева (Самарская область) - серебро
Александра Бабенко (Санкт-Петербург) - бронза
Снежана Каменская (Московская область) - бронза
Дмитрий Ушаков (Москва) - золото
Матвей Матвеев (Новосибирская область) - серебро
Тарас Опрышко (Новосибирская область) - бронза
Никита Рычков (Москва) - бронза
Фото: минспорта СО