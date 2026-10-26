В Самаре  проверили ход ремонта квартальных разводящих сетей теплоснабжения

Первый заместитель главы города Самары Михаил Малыхин совместно с техническим директором, главным инженером «Предприятия тепловых сетей» филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» Александром Климашиным проверил ход ремонта квартальных разводящих сетей теплоснабжения и восстановления благоустройства после земляных работ. Особое внимание было уделено адресам, по которым поступили обращения жителей в адрес главы Самары Ивана Носкова, в том числе объектам на ул. Братьев Коростелевых и ул. Ерошевского.



В этом году жители нескольких многоквартирных домов на ул. Братьев Коростелевых обратились к главе Самары Ивану Носкову с проблемой высокой аварийности в течение нескольких лет на внутриквартальной теплосети, что приводило к недостаточному давлению при подаче теплоносителя в МКД и подтоплению подвальных помещений. К настоящему времени в одном из многоквартирных домов заменена транзитная труба, проводится гидроизоляция. Также специалисты ресурсоснабжающей компании работают на участке возле домов №№ 81, 83 по ул. Братьев Коростелевых — ведется подготовка к установке новых труб после удаления поврежденных.



Возле дома № 53 по ул. Ерошевского каналы и трубопровод, на котором в сентябре выявили дефекты, демонтированы. На участке между двумя тепловыми камерами специалисты РТС № 4 «Предприятия тепловых сетей» завершили ремонт и 23 октября уложили асфальт.



В 2026 году в Самаре компания «Т Плюс» завершает модернизацию 14 плановых объектов и уже провела аварийно-восстановительные работы почти на тысяче участков. Напомним, более 2/3 работ по благоустройству территорий, выполненных по постоянной схеме, принято. После наступления неблагоприятных погодных условий благоустройство продолжат по временной схеме, что обеспечит безопасность автомобилистов и пешеходов, но обязанность завершить весь цикл работ в срок до конца мая 2027 года остается.

Фото: пресс-служба администрации Самары