В Челно-Вершинском районе на автодороге большегруз Mercedes-Benz сбил двух пешеходов

В Челно-Вершинском районе из материалов, собранных госавтоинспекторами, следует: в 18:41 на 48,3 км автодороги «Урал-Сергиевск-Челно-Вершины» водитель большегруза Mercedes-Benz Actros (с полуприцепом) - мужчина 1991 г.р., совершил наезд на пешеходов, которые двигались в попутном направлении, без светоотражающих элементов. Пострадавшие: мужчина 1981 г.р. погиб на месте ДТП до приезда бригады скорой помощи, женщина 1975 г.р. скончалась в больнице, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области