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В Челно-Вершинском районе на автодороге большегруз Mercedes-Benz сбил двух пешеходов

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Пострадавшие:  мужчина 1981 г.р. погиб на месте ДТП до приезда бригады скорой помощи, женщина 1975 г.р. скончалась в больнице.

В Челно-Вершинском районе из материалов, собранных госавтоинспекторами, следует:  в 18:41 на 48,3 км  автодороги «Урал-Сергиевск-Челно-Вершины» водитель большегруза Mercedes-Benz Actros  (с полуприцепом) - мужчина 1991 г.р., совершил наезд на пешеходов, которые двигались в попутном направлении, без светоотражающих элементов. Пострадавшие:  мужчина 1981 г.р. погиб на месте ДТП до приезда бригады скорой помощи, женщина 1975 г.р. скончалась в больнице, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области

Теги: ДТП

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