В Чапаевске задержали мужчину с наркотическим средством в крупном размере

В октябре текущего года во время несения службы сотрудники Госавтоинспекции Чапаевска обратили внимание на мужчину, сидевшего на обочине дороги. Инспекторы подошли к нему, чтобы выяснить, не требуется ли помощь. При приближении полицейских мужчина выбросил на асфальт два свертка.

Полицейские изъяли свертки, а мужчину задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса мужчина пояснил, что приобрел запрещенное вещество для личного употребления закладочным способом.

Изъятое вещество направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. Согласно заключению эксперта, в двух свертках находилось наркотическое средство общей массой 0,48 грамма, содержащее в своем составе карфентанил. Установлено, что изъятое относится к крупному размеру.

Следственным отделом ОМВД России по г. Чапаевску в отношении безработного местного жителя 1973 года рождения, ранее судимого за кражи и грабежи и состоящего на учете в наркологическом диспансере, возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области .

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области