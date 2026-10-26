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11% работающих самарцев планируют продлить отдых на День народного единства отпусками и отгулами

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Женщины чаще мужчин собираются провести праздник дома (69 и 59% соответственно). Мужчины чаще работают в этот день (16% против 10% среди горожанок).

В опросе технологического лидера в области HR, крупнейшего сервиса России по поиску работы и подбору персонала SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.

В этом году День народного единства пришелся на среду: работающих в стандартном режиме 5-дневки ждет выходной в середине недели. 62% работающих самарцев не будут присоединять отпуск или отгулы к праздничному дню 4 ноября. Продлить отдых намерены 11% опрошенных. Еще 11% пока не определились со своими планами. 16% работают по сменному графику, их выходные зависят от расписания смен.

Среди работающих до 35 лет отпуск или отгулы к празднику собираются взять 10%, среди респондентов 35–44 лет — 15%, а среди тех, кто старше 45 лет, — 8%.

Как горожане проведут сам праздник? 64% — дома, в кругу семьи. На работе 4 ноября окажутся 13%. 6% поедут на дачу или за город, 2% отправятся в путешествие по России. По 1% выберут прогулку на природе или в парке, городские и культурные мероприятия, встречи с друзьями. 12% пока не знают, как проведут этот день.

Женщины чаще мужчин собираются провести праздник дома (69 и 59% соответственно). Мужчины чаще работают в этот день (16% против 10% среди горожанок).

 

Фото:  magnific.com

Теги: Самара

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