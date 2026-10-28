ПолицейскиеНовокуйбышевска  задержали курьера мошенников, обманувших женщину почти на миллион рублей

В дежурную часть Отдела МВД России по г. Новокуйбышевску поступило заявление от местной жительницы пенсионного возраста, которая сообщила, что стала жертвой мошенников.

В ходе опроса полицейские установили, что на телефон потерпевшей поступил звонок от неизвестной женщины, представившейся сотрудницей одного из государственных фондов; собеседница уведомила заявительницу о якобы положенных денежных выплатах и под этим предлогом запросила страховой номер индивидуального лицевого счёта.

Пожилая женщина передала запрашиваемые сведения звонившей.

Спустя непродолжительное время потерпевшей позвонили якобы из правоохранительных органов, и сообщил, что из‑за ранее переданных данных злоумышленники предпринимают попытки хищения её накоплений.

Под предлогом спасения денежных средств ее убедили пройти процедуру декларирования и передать наличные доверенному лицу. Введённая в заблуждение заявительница обналичила сбережения в банковском учреждении.

На следующий день она упаковала 970 000 рублей в чёрный полимерный пакет и возле подъезда своего дома передала их подошедшему неизвестному молодому человеку, который назвал условное кодовое слово.

Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили личность подозреваемого – ранее несудимого жителя Екатеринбурга 2004 года рождения

Полицейские задержали злоумышленника и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

При опросе молодой человек признался в содеянном и рассказал, что действовал по указанию людей, представившихся оперативниками силовых структур, которые сообщили о возбуждении в отношении него уголовных дел по факту финансирования от его имени вооруженных сил Украины. Чтобы избежать наказания, собеседники предложили подозреваемому возмездно «помочь правоохранителям», выполняя различные задания, на что он согласился.

По словам задержанного, организаторы противоправной схемы оплатили ему проезд в Самару, где он получил от потерпевшей денежные средства и через криптообменник перевёл их на указанные кураторами счета; при этом обещанного вознаграждения он получить не успел.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело.

В настоящее время расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области