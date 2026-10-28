25% рекрутеров в Самаре применяют нейросети в подборе персонала

В опросе технологического лидера в области HR, крупнейшего сервиса России по поиску работы и подбору персонала SuperJob приняли участие представители предприятий и организаций из города.

25% компаний в Самаре используют нейросети в подборе персонала. Судя по комментариям, рекрутеры чаще всего поручают ИИ написание текстов вакансий и материалов для карьерных разделов на сайтах компаний, сбор данных и аналитику зарплат, подготовку сценариев интервью и создание отчетов.

Полностью передать рекрутинг ИИ не готов даже 1% из опрошенных эйчаров. Частично доверили бы подбор нейросетям 29% респондентов. Рекрутерам кажется наиболее реальным переложить на нейросети первичный отбор кандидатов и аналитическую отчетность. 60% не готовы доверять ИИ подбор. «ИИ качественно оценить резюме пока не в состоянии», — отмечают эйчары.

Что же касается чат-ботов, то на сегодняшний день их используют в работе 27% рекрутеров

Время проведения: 22 сентября — 7 октября 2026 года