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В Самаре началась очистка водоемов в сквере «Дубовый колок» и в парке «Воронежские озера»

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В Самаре приступили к комплексной расчистке дна и береговой линии водоемов в Кировском и Промышленном районах.

В Самаре приступили к комплексной расчистке дна и береговой линии водоемов в Кировском и Промышленном районах. Городские службы в течение месяца очистят пруд площадью 1600 квадратных метров в сквере «Дубовый колок» и самый крупный из трех водоемов в парке «Воронежские озера» площадью 8900 квадратных метров. На эти цели из бюджета города по поручению главы Самары Ивана Носкова направлено 5,2 млн рублей.

По данным специалистов Департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары, пруды в парке «Воронежские озера» имеют искусственное происхождение, а водоем в сквере «Дубовый колок» пополняется талыми и дождевыми водами. На дне этих водоемов отсутствуют природные родники. Предварительно подрядной организацией были проведены геодезические съемки контуров водной глади и водной растительности для определения объема работ. Площадь зарослей камыша в водоеме парка «Воронежские озера» составляет порядка 5000 квадратных метров, часть из них будет оставлена для сохранения экологического равновесия.

«В ходе очистки в основном извлекаем не природные, а твердые коммунальные отходы — пластиковые бутылки, одноразовую посуду, текстиль, автомобильные шины. Также водное зеркало расчищается от излишних зарослей камыша сначала с помощью техники, а потом вручную подбирается всплывший камыш и мусор. Весь собранный мусор вывозится на специально оборудованные полигоны. После очистки водоема и увеличения площади водной глади восстановится нормальный гидрологический режим, затормозится дальнейшее обмеление и заиление», – пояснил подрядчик ИП Роман Страчков.

После производства работ по очистке акваторий от ТКО и камыша предусмотрено восстановление благоустройства береговой линии и прежнего рельефа грунта в местах работы техники.

На очистку береговых полос рек и других водоемов из городского бюджета Самары в 2026 году выделено 22 млн рублей. Весной работы по очистке от ТКО были выполнены на озере в сквере «Солнечная Поляна», на озерах Шишига, Родничок Надежды, на водоеме в парке «Дубки», на озере Леснуха. Кроме того, проведена очистка от мусора береговых полос рек Волги, Самары и Татьянки.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

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