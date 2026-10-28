Более 54 тысяч самарских школьников приняли участие в онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги»

27 октября в Самаре подвели итоги первого тура Всероссийской онлайн-олимпиады «Безопасные дороги», в которой приняли участие 54 145 школьников, что на 1422 больше, чем в прошлом году (52 723). Организаторы олимпиады — Министерство транспорта РФ, ГУОБДД МВД России, АНО «Национальные приоритеты», администрация города Самары и платформа Учи.ру. Во второй тур прошли участники, набравшие максимальное количество баллов.



Олимпиада состояла из заданий с сюжетами про участников дорожного движения и транспорт, с которым ребята встречаются в городе и за городом. Дети учились ориентироваться среди дорожных знаков, анализировать опасные ситуации, разбирали, как безопасно переходить дорогу, зачем нужны световозвращающие элементы, как передвигаться на велосипеде и электросамокате. После окончания первого тура каждому участнику придет грамота или сертификат для портфолио в зависимости от результата.



Ученики, набравшие максимальное количество баллов, перейдут во второй тур Олимпиады, который пройдет в феврале 2027 года. Победа во втором туре дает возможность старшеклассникам Самары получить дополнительные баллы при поступлении в университет, а ученикам помладше — дополнительные баллы при поступлении в профильные лицеи и гимназии.

Фото: пресс-служба администрации Самары