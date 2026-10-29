В Сызрани сотрудники транспортной полиции провели профориентационное мероприятие для студентов политехнического колледжа

Сотрудники Сызранского линейного отдела МВД России на транспорте организовали профориентационную встречу со студентами четвертых курсов Сызранского политехнического колледжа.

Цель мероприятия – популяризация службы в органах внутренних дел и привлечение молодых специалистов на работу в транспортную полицию. В ходе встречи студентам были продемонстрированы документальный фильм о Сызранском линейном отделе МВД России на транспорте, а также учебные пособия профилактического характера.

В рамках акции УТ МВД России по ПФО «Время служить в транспортной полиции» заместитель начальника Сызранского ЛО МВД России – начальник отделения по работе с личным составом рассказала будущим юристам о специфике службы в транспортной полиции и о возможности прохождения учебной практики в подразделениях линейного отдела. Студентов также проинформировали о льготах и гарантиях при обучении в ведомственных учебных заведениях высшего профессионального образования в системе МВД России.

Кроме того, студентов ознакомили с требованиями и условиями приёма на службу и прохождения службы, а также с социальными гарантиями сотрудников органов внутренних дел.

Мероприятие вызвало живой интерес у студентов: они задавали сотрудникам транспортной полиции интересующие их вопросы о службе и условиях поступления на работу, сообщает пресс-служба Сызранского ЛО МВД России на транспорте.

Фото: пресс-служба Сызранского ЛО МВД России на транспорте