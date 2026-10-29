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Актриса Анастасия Крылова встретилась со школьниками Самарской области

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В школе № 14 «Центр образования» имени Кавалера Ордена Ленина Н.Ф. Шутова Сызрани состоялась встреча с лектором Российского общества «Знание», актрисой театра и кино Анастасией Крыловой.

В школе № 14 «Центр образования» имени Кавалера Ордена Ленина Н.Ф. Шутова Сызрани состоялась встреча с лектором Российского общества «Знание», актрисой театра и кино Анастасией Крыловой. Мероприятие прошло в рамках федерального проекта «Чтецкие программы», который Российское общество «Знание» реализует совместно с Министерством просвещения РФ по поручению Президента России Владимира Путина. Литературный клуб школы вошел в список самых активных в стране. Встреча соответствует целям и задачам национального проекта «Молодежь и дети».
Мероприятие открыла директор школы Оксана Каменская, которая напомнила, что в сентябре читательский клуб стал лидером проекта благодаря ученикам 4-Б класса, снявшим буктрейлер к произведению Виктора Драгунского «Тайное становится явным».
В ходе диалога «Художественное слово в эталонном звучании» Анастасия Крылова рассказала школьникам о книгах, которые сопровождали ее в жизни, о том, как литература формирует вкус и воображение, а также провела практический разбор выразительного чтения и дала профессиональные советы.
Лектор рассказала о своём пути: она выросла под Казанью, с четырех лет ездила за три километра на электричке, чтобы заниматься в молодежном театре, вокалом, художественным словом и танцами. По ее словам, именно разнообразие навыков помогло ей при поступлении в ГИТИС, где требовалось чтение стихов, прозы, басни, исполнение песни и коллоквиум. 
«В любой профессии важно иметь как можно больше «карт в рукаве» — это делает человека конкурентоспособным и многогранным. Важно внимательно выбирать того, на кого подписываешься, с кого берешь пример в интернет-пространстве и не лениться развивать свои способности», — подчеркнула лектор Общества «Знание».
Отвечая на вопросы школьников, Анастасия Крылова вспомнила свою первую осознанно прочитанную книгу — «Дети из Бюллербю» Астрид Линдгрен, а также рассказала о влиянии бабушки, учителя русского языка и литературы. 
Говоря о перечитывании, она призналась, что профессия заставляет ее много читать сценариев, и, что она сознательно заставляет себя читать, чтобы противостоять клиповому мышлению. 
«Понимаю, насколько меня уводит этот информационный мир в эпоху клипового мышления. Мы уже начинаем смотреть видео на полтора-два ускорения — и это меня пугает. Я хочу вернуть себе тот способ мышления, который был у меня в институте, возможность говорить и расширять свой кругозор», — подчеркнула лектор Общества «Знание».
Так, для съемок в проекте «Новое прочтение Анны Карениной» она перечитала роман Толстого и узнала, что у героини было пять прототипов.
«Я играла пятый — Загревскую, двоюродную тётю Толстого. Как сказал мой персонаж: если бы Толстой писал только со своей тёти, всё было бы у неё хорошо — она никогда не покончила бы жизнь самоубийством ради мужчины, потому что все мужчины падали к её ногам», — поделилась актриса.
На вопрос о том, помогает ли читательский опыт понимать персонажей, актриса ответила утвердительно: она разбирает детство героя, его травмы и мотивы. 
В ходе беседы Анастасия Крылова объяснила, как запоминает большие объемы текста: ставит цель, тренирует мозг и представляет себя персонажем. Она отметила, что театр и кино требуют разных сил, но любовь к обоим остаётся неизменной.
Во время встречи Анастасия прочитала стихотворение Роберта Рождественского «88» — историю радиста с острова Диксон, который зашифровал признание в любви в радиопередачах. Актриса объяснила, что главное в чтении — передать атмосферу и чувство, а не детали, и что ритм, паузы и интонация помогают донести авторский замысел. Школьники попробовали свои силы в чтении этого стихотворения, а лектор дала им советы по работе с голосом и темпом.
В рамках блиц-опроса Анастасии Крыловой задали вопрос о том, с каким автором она хотела бы поужинать. Отвечая, актриса отметила, что этот выбор у нее скорее профессиональный — Антон Чехов.
Напомним, открыть мир русской классики и зарегистрировать свой литературный клуб может каждая школа — для этого необходимо обратиться на сайт Российского общества «Знание».

 

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание»

Теги: Самара

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