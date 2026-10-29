Самарский производитель зерна приступил к оптимизации производственных процессов

Я нашел ошибку
Главные новости:
Церемония награждения финалистов II Всероссийского рейтинга малого и среднего бизнеса «Индекс дела» состоялась 28 октября на площадке форума «Дни креативной экономики» в Санкт-Петербурге.
Четыре самарские компании вошли в ТОП-100 Всероссийского рейтинга «Индекс дела»
26 и 28 октября в Новокуйбышевской центральной городской больнице и во Дворце культуры прошли выездные дни донора.
Жители Новокуйбышевска приняли участие в донорской акции
28 октября в 19:40 в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о том, что в селе Калиновка горит сухая трава.
В селе Калиновка горела сухая става
FAIO (Fizmat AI Olympiad) – это международная командная олимпиада по искусственному интеллекту для школьников, основанная Республиканской физико-математической школой (Алматы, Казахстан).
Школьники из Самарской области - призеры международной олимпиады по ИИ и машинному обучению
Туристическую привлекательность Самарской области представят в телевизионном шоу «Чем заняться в выходные?», которое выйдет на телеканале СТС и платформе Wink.
В губернии прошли съемки туристического шоу для федерального канала
 Температура воздуха 30 октября в Самаре ночью -1, +1°С, днем +11, +13°С.
30 октября в регионе без осадков, местами туман, до  +15°С
Сегодня в Сызрани избран новый глава города. Депутаты городской думы поддержали кандидатуру Андрея Советкина.
В Сызрани избран новый глава города - Андрей Советкин
27 октября провели рабочий объезд по вопросам капремонта многоквартирных домов в Самарском районе города.
В Самаре продолжается капремонт многоквартирных домов - объектов культурного наследия
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.87
0.34
EUR 90.17
0.07
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
_default_
Контакты
Реклама на сайте
Об агентстве
Мероприятия
В ТЦ МЕГА Самары прошел шахматный турнир, который собрал 188 участников
«Заварка» совместно со Школой для собак «Гавс» проведет пешеходную экскурсию для собак и их владельцев «Сами с усами»
22 октября в 19.00 в Музее Рязанова пройдет вторая встреча открытого семинара «Читать «Кино» Делеза»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарский производитель зерна приступил к оптимизации производственных процессов

278
ООО «Торговый дом Шихобалова» участвует в федеральном проекте «Производительность труда», который входит в национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика».

В рамках реализации проекта по повышению производительности труда на предприятии по производству муки продолжается работа по внедрению инструментов бережливого производства. ООО «Торговый дом Шихобалова» участвует в федеральном проекте «Производительность труда», который входит в национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика».
Рабочая группа предприятия прошла обучение основным инструментам бережливого производства и совместно с экспертами Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области (РЦК) провела диагностику производственного процесса. В ходе анализа были изучены основные этапы изготовления готовой продукции, выявлены потери и определены направления для повышения эффективности работы оборудования и персонала.
Одним из ключевых направлений улучшений станет оптимизация участка выбоя муки, который является узким местом производственного процесса. Для увеличения пропускной способности участка планируется пересмотреть распределение обязанностей между работниками, а также вынести операцию подготовки этикеток для мешков в отдельный подготовительный этап. Это позволит сократить время выполнения вспомогательных операций, уменьшить простои оборудования между циклами упаковки и увеличить производительность участка без дополнительных капитальных вложений.
Ещё одно направление работы — сокращение простоев мельницы. Специалисты РЦК совместно с рабочей группой проекта проведут анализ причин и повторяемости остановок оборудования. На основе полученных данных будут определены наиболее значимые причины потерь рабочего времени и разработаны мероприятия по их устранению.
Реализация запланированных улучшений направлена на повышение выработки, сокращение производственных потерь и более эффективное использование имеющихся ресурсов предприятия.
Основной вид деятельности «ТД Шихобалова» — производство муки из зерновых культур. Предприятие является не первым производителем муки в регионе, который обратился к бережливым технологиям. Ранее опыт внедрения инструментов нацпроекта получили ОАО «Мукомол» из села Кинель-Черкассы и ООО «ЖИТО» из Тольятти.
Следующим этапом проекта станет внедрение разработанных решений на пилотном участке, оценка их эффективности и закрепление достигнутых результатов.
Министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков отметил значимость участия предприятия в проекте: «Участие в проекте помогает предприятиям повышать эффективность, сокращать издержки и укреплять конкурентоспособность. Важно, что к проекту присоединяются компании из разных сфер — от машиностроения до пищевой промышленности».
Губернатор Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал, что повышение производительности труда способствует росту экономики региона, наполнению бюджета и развитию социальной инфраструктуры.
В Самарской области в проекте участвуют 241 компания из самых разных сфер, включая переработку сельхозпродукции. Совокупный экономический эффект от внедрённых методик превысил 4 млрд рублей. В среднем по региону время производственных процессов сократилось на 33–34%, выработка на сотрудника выросла на 37%.
Участие в проекте бесплатное. Подробнее — на сайтах производительность.рф и эффективность.рф. 

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
FAIO (Fizmat AI Olympiad) – это международная командная олимпиада по искусственному интеллекту для школьников, основанная Республиканской физико-математической школой (Алматы, Казахстан).
29 октября 2026, 15:55
Школьники из Самарской области - призеры международной олимпиады по ИИ и машинному обучению
FAIO (Fizmat AI Olympiad) – это международная командная олимпиада по искусственному интеллекту для школьников, основанная Республиканской физико-математической школой... Образование
56
Туристическую привлекательность Самарской области представят в телевизионном шоу «Чем заняться в выходные?», которое выйдет на телеканале СТС и платформе Wink.
29 октября 2026, 15:41
В губернии прошли съемки туристического шоу для федерального канала
Туристическую привлекательность Самарской области представят в телевизионном шоу «Чем заняться в выходные?», которое выйдет на телеканале СТС и платформе... Общество
89
 Температура воздуха 30 октября в Самаре ночью -1, +1°С, днем +11, +13°С.
29 октября 2026, 15:29
30 октября в регионе без осадков, местами туман, до  +15°С
 Температура воздуха 30 октября в Самаре ночью -1, +1°С, днем +11, +13°С. Экология
88
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
Вячеслав Федорищев представил Алексею Дюмину состояние промышленного комплекса Самарской области. Наш регион – в числе индустриальных лидеров страны.
27 октября 2026  21:11
Вячеслав Федорищев и Секретарь Госсовета Алексей Дюмин провели рабочую встречу
746
Заседание провел Председатель Правительства России Михаил Владимирович Мишустин.  
27 октября 2026  20:40
Вячеслав Федорищев принял участие в стратегической сессии по реализации нацпроектов технологического лидерства
751
С 24 октября временно исполняющим полномочия главы администрации Куйбышевского района города Самары назначен Владимир Чванов.
26 октября 2026  15:39
Временно исполняющим полномочия главы администрации Куйбышевского района Самары назначен Владимир Чванов
994
В Тольятти при массовой атаке дронов повреждены промышленные объекты
24 октября 2026  12:39
В Тольятти при массовой атаке дронов повреждены промышленные объекты
1476
В Самаре обновили 60 контейнерных площадок
23 октября 2026  13:10
В Самаре обновили 60 контейнерных площадок
1097
Весь список