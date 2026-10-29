В Похвистневском районе ВАЗ-2114 съехал в кювет и перевернулся, погиб 18-летний водитель 

По предварительным данным сотрудников Госавтоинспекции, 29 октября в 06:47 на 34 км автодороги «Похвистнево-Сосновка» водитель 2008 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2114, выбрал скорость, не обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением автомобиля, не справился с рулевым управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

Пострадавший водитель скончался до прибытия скорой медицинской помощи, а его пассажир - 18-летний молодой человек доставлен в медицинское учреждение.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП, проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области