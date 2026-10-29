В «Грации» состоялись соревнования Самарской области по прыжкам со скакалкой

В учебно-спортивном центре «Грация» завершились областные соревнования по роуп-скиппингу - прыжкам со скакалкой.

Участниками стали около 50 человек из пяти клубов: «Притяжение», «Арена», «Бит Мув», «Волга Скиппинг» и «Юнтал». Соревнования проходили в четырех возрастных категориях в дисциплинах: 30 секунд, 180 секунд, двойные и тройные прыжки, 4 человека, вольные упражнения.

В числе победителей: Вероника Таушева, Софья Таушева, Кира Таушева, Анастасия Персиянцева, Влада Вайтюк, Оксана Никитина, Полина Каткасова, Стефания Чубарова, Ирина Казакова, Дарина Косенко, Ульяна Самохвалова, Мансур Казимов, Даниил Ковров, Михаил Барабанов.

Фото: минспорта СО