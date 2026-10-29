Собственникам квартир пострадавшего от пожара дома в Самаре помогут приобрести новое жилье

В Самаре приступили ко второму этапу предоставления соцвыплат собственникам квартир в доме № 20 по ул. 22 Партсъезда, который пострадал в результате пожара 14 июня 2026 года — администрация города начала оформление единовременных социальных выплат на приобретение жилья взамен утраченного. На сегодняшний день заявления подали собственники 60 квартир — все, кто дал согласие на выплату. Приобрести новые квартиры они смогут до 1 декабря 2026 года.



«Работа с жителями пострадавшего от пожара многоквартирного дома не прерывалась ни на день с момента происшествия. Благодарю губернатора и Правительство Самарской области за разработанный порядок и выделение средств на приобретение жилья. За каждой квартирой закреплен специалист Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки, который сопроводит весь процесс оформления документов на единовременную выплату. Вся общая информация — о сроках, условиях, необходимых документах — уже размещена в специально созданном для жителей чате. Жилье можно приобрести любое на территории Самары и области, самое главное — оно не должно быть аварийным и должно быть пригодным для проживания», – сказала заместитель главы города Самары Ольга Слесарева.



Единовременная социальная выплата будет осуществляться на основании порядка, разработанного в соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 9 октября 2026 года № 657. Каждому собственнику за счет областного бюджета будет выплачена сумма, рассчитанная исходя из норматива на 1 квадратный метр общей площади квартиры. За счет резервного фонда администрации города Самары будет компенсирована разница между суммой по нормативу и суммой по фактической площади квартиры. Таким образом, собственник получит выплату в полном объеме, исходя из фактической площади его квартиры.



Если стоимость приобретаемой квартиры будет меньше размера выплаты, остаток подлежит возврату в бюджет, если больше — разницу можно покрыть собственными или заемными средствами, а также материнским капиталом.



Организацию предоставления единовременной соцвыплаты осуществляет Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки администрации города Самары за счет средств областного бюджета и резервного фонда администрации города Самары.



Планируется, что после сноса дома № 20 по улице 22 Партсъезда на этом месте будет создано общественное пространство. Каким оно будет, решат жители соседних домов. Строительство нового дома или социального объекта невозможно в связи с малой площадью участка согласно действующим нормативам.

Фото: пресс-служба администрации Самары