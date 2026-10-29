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Общественная палата Самары обсудила планы работы до конца года

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22 октября Общественная палата города Самары провела заседание Совета.

22 октября Общественная палата города Самары провела заседание Совета. В ходе заседания председатель Общественной палаты города Габибулла Хасаев обозначил приоритетные проекты, которые планируется реализовать до конца текущего года. Среди них — круглый стол по теме комплексной реабилитации участников СВО на территории Самары, мониторинг общественных пространств, учебный семинар для представителей городских ТОСов и другие.

«В декабре мы организуем масштабный круглый стол по теме комплексной реабилитации участников СВО на территории Самары с участием представителей медицинских учреждений, социальных служб, Ассоциации ветеранов СВО, организаций по защите прав инвалидов, органов власти, СМИ, – отметил председатель Общественной палаты городского округа Самара Габибулла Хасаев. – Целью этого мероприятия будет создание в Самаре межведомственной экосистемы, которая создаст возможность для обеспечения ускоренной и качественной реабилитации участников СВО и инвалидов».

Как сообщил Габибулла Хасаев, члены Общественной палаты продолжают мониторинг реализации программы «Народный бюджет Самарской области» на территории городского округа. «Ранее нами уже были проверены все 167 объектов, которые были построены или отремонтированы по областной программе в различные годы. В этом году мониторинг охватит 55 объектов. По итогам подготовим рекомендации, в которых будет проанализировано состояние всех осмотренных дворов и площадок и предложены шаги по устранению недочетов», – сказал Габибулла Хасаев.

До конца года члены Общественной палаты проведут учебный семинар для ТОСов, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа Самара. Приглашенными экспертами станут представители Торгово-промышленной палаты и Клуба директоров Самарской области.

«Мы проводим традиционный конкурс для учащихся 5-11 классов школ “С чего начинается Родина…”», – рассказала председатель комиссии по развитию образования и науки, применению технологий «Умный город» Общественной палаты городского округа Самара Наталья Толстых. – Ранее о своем желании принять участие в конкурсе заявили не только городские, но и областные и частные образовательные учреждения Самары. В этом году конкурс проходит по двум номинациям. 2026 год в России был объявлен годом празднования 225-летия со дня рождения создателя «Толкового словаря живого великорусского языка» Владимира Даля, поэтому одна из номинаций связана с языковыми и культурными традициями разных народов. Итоги конкурса подведем в ноябре».

Еще одним событием года станет открытие Памятного знака Почетному гражданину города Самары, председателю Общественной палаты города с 2011 по 2017 годы Владимиру Золотареву.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

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