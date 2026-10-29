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Специалисты Самарского политеха разработали самозатягивающийся крепёж

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Студент института нефтегазовых технологий Самарского политеха Кирилл Загарин под руководством доктора технических наук Ильдара Ибатуллина разработал самозатягивающиеся болтовые соединения для контактной сети железнодорожных путей.

Студент института нефтегазовых технологий Самарского политеха Кирилл Загарин под руководством доктора технических наук Ильдара Ибатуллина разработал самозатягивающиеся болтовые соединения для контактной сети железнодорожных путей.

По приблизительным подсчетам специалистов, на российских железных дорогах используется более десяти миллионов болтов — креплений, которые соединяют между собой рельсы, шпалы, брусья и накладки. Со временем из-за вибрации, перепадов температур и износа резьбы они теряют натяг, и их приходится регулярно подтягивать. На каждом участке пути для этого требуется целая бригада.

«Разработка была инициирована нашим индустриальным партнёром ОАО „РЖД“, запрос поступил от дирекции по электрификации, — рассказывает Кирилл Загарин. — Компания заинтересована в том, чтобы затягивание болтовых зажимов деталей контактной сети производилось автоматически, без применения инструмента и с необходимым усилием».

Разработанная политеховцами изделие решает эту задачу за счёт встроенной пружины. Она автоматически компенсирует потерю натяга, даже когда детали изнашиваются. При монтаже нет необходимости использовать специальные инструменты: в корпус встроена чека, при выдёргивании которой пружина разжимается, и крепёж надёжно занимает своё место. На это уходит примерно 20–30 секунд, тогда как монтаж стандартного болтового соединения — полторы-две минуты. Детали, которые не требуют регулярного обслуживания, позволяют экономить на оплате труда железнодорожников.

Помимо самого соединения, политеховские ученые разработали для него особый состав антикоррозионной пасты на основе квазикристаллов. Она создаёт плотный слой, который блокирует контакт агрессивных сред с металлом. За счёт недорогих компонентов паста может успешно конкурировать с уже существующими ингибиторами коррозии.

Сейчас завершается стадия разработки прототипа самозатягивающегося болтового соединения. В ходе испытаний специалисты проверят, выдержит ли оно нужную нагрузку при заданном усилии, через какое время оно придёт в негодность и т.п. Интерес к изделию уже проявили предприятия из других отраслей, в частности нефтегазовой сферы, где также существуют проблемы с привычными болтовыми соединениями. После проведения испытаний планируется получение патента, сообщает пресс-служба СамГТУ. 

 

Фото:  пресс-служба СамГТУ

Теги: Самара Университет

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