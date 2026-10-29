В регионе продолжается конкурс «Амбассадоры Пушкинской карты. Самарский формат»:

Министерство культуры Самарской области и Агентство социокультурных технологий запустили конкурс «Амбассадоры Пушкинской карты. Самарский формат». Конкурс уже начался, но прием заявок продолжается – организаторы призывают активную молодежь не откладывать участие и успеть заявить о себе.



Жители Самарской области от 14 до 22 лет, которые интересуются культурой, искусством и созданием интересного контента, до 31 октября могут подать заявку через Яндекс-форму и прикрепить видеообращение о своем интересе к культуре и «Пушкинской карте».



Участников ждет насыщенная программа.

С 5 по 7 ноября пройдет обучение в образовательном онлайн-акселераторе – вебинары от экспертов по контенту и продвижению.



С 9 ноября по 20 декабря конкурсантам нужно будет посещать культурные мероприятия по «Пушкинской карте» и публиковать посты о них на своей странице ВКонтакте с хештегами #АмбассадорыПК63 и #ПушкинскаяКарта.



Победители получат статус «Амбассадор Пушкинской карты» в Самарской области, информационную поддержку на ресурсах организатора, призы от партнеров — билеты в театр, мастер-классы, карьерный интенсив и сувениры, а также поддержку в федеральном проекте «Амбассадоры Пушкинской карты». Итоги конкурса подведут в декабре 2026 года.



«Конкурс уже идет, поэтому заявку лучше не откладывать. Это возможность заявить о себе, прокачать медианавыки и стать голосом культуры Самарской области. Не откладывай на последний день – оставьте себе время спокойно всё заполнить и подать заявку без спешки", – рассказала заместитель директора агентства социокультурных технологий по проектной деятельности и развитию Маргарита Переплетчикова.



Ссылка на форму и подробности: https://forms.yandex.ru/u/6ace358c1f1eb585f00001ff



Напомним, программа «Пушкинская карта» стартовала по решению Президента в сентябре 2021 года. Участвовать в ней могут люди в возрасте от 14 до 22 лет. На балансе карты – 5 тыс. руб, их можно потратить на покупку билетов в театры, музеи, концертные залы, кино и другие учреждения культуры. Актуальная афиша мероприятий опубликована на портале Культура.рф.

Фото: минкульт СО