Шесть авторов из Самарской области вышли в финал Всероссийского проекта «ТопБЛОГ»

В Мастерской управления «Сенеж» стартовал финал шестого сезона Всероссийского проекта «ТопБЛОГ» Президентской платформы «Россия – страна возможностей», посвященного родному контенту – историям о России, ее людях и достижениях, рассказанным с искренностью и гордостью за свою страну. Более 400 финалистов и выпускников направлений собрались на одной площадке, чтобы представить результаты своей работы, пройти заключительные испытания и вместе с экспертами и государственными командами определить перспективы развития своих медиапроектов. Самарскую область в финале представляют шесть авторов. Имена победителей объявят 30 октября.

«ТопБЛОГ» – самый масштабный в стране медиапроект по поддержке и развитию авторов социально значимого контента. Он формирует сообщество лидеров общественного мнения, которые через свои публикации укрепляют уважение к труду, интерес к знаниям и сопричастность к будущему России. В 2026 году проект привлек более 75 тысяч участников из всех 89 регионов России, открыв им возможности бесплатно учиться у ведущих экспертов медиасферы и получать поддержку собственных инициатив на федеральном уровне.

«Шестой сезон «ТопБЛОГа» показал, какой силой обладает объединение талантливых авторов, государственных команд и технологических лидеров. Блогеры привносят в эту работу понимание аудитории и умение говорить с людьми, партнеры – отраслевую экспертизу и ресурсы для воплощения идей. Так рождаются медиапроекты, способные привлечь внимание к важным для России темам и вдохновить тысячи людей на действие. Для нас принципиально, чтобы талант человека получал продолжение в деле, а его рост становился вкладом в развитие страны. Президентская платформа помогает пройти этот путь: получить сильную подготовку, найти партнеров и взяться за задачи, которые прежде казались сложными. Именно ради таких перемен в жизни людей мы работаем», – отметил генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Девиз шестого сезона – «Родной контент. Держим слово – поддерживаем страну». Создавать истории о России, ее людях и достижениях авторы учились в двух направлениях:

– образовательная программа «Медиакампус» помогала развивать медиакомпетенции и собственные блоги. За выход в финал боролись более 35,5 тысяч участников – почти 240 человек на место. В «Сенеже» победителей определит комплексная оценка медиакомпетенций;

– трек «Министерство контента» – первая в России программа, в которой блогеры вместе с федеральными министерствами разрабатывают медиапроекты под реальные задачи государства. Второй сезон собрал более 12,5 тысяч заявок, 550 авторов прошли обучение по программе дополнительного профессионального образования в «Сенеже». В финале участники представят 22 медиапроекта, созданных совместно с шестью федеральными министерствами страны. Лучшие инициативы получат возможность дальнейшей реализации во взаимодействии с ведомствами.

Самарскую область в финале шестого сезона Всероссийского проекта «ТопБЛОГ» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» представляют шесть жителей региона.

В программе «Министерство контента» участвуют три автора. Андрей Мазуров – директор департамента физической культуры и спорта администрации Тольятти, амбассадор «ТопБЛОГа», участник команды Минспорта России. Через блог рассказывает о спортивных инициативах города, популяризирует активный образ жизни и стремится объединить местных спортивных авторов. Илья Ятманкин – фермер и агроблогер, участник команды Минсельхоза России. После университета переехал в село и начал показывать современное хозяйство изнутри. Его публикации помогли привлечь двух молодых специалистов, которые устроились трактористами и сами стали вести агроблоги. Евгений Ганжов – директор школы футбольного клуба «Акрон», участник команды Минпросвещения России. В блоге «На длинной дистанции» соединяет образование, спорт, воспитание и семейные ценности. Педагог, отец двоих детей, марафонец и участник ультратрейлов, он на собственном примере показывает, как дисциплина и постоянная работа помогают достигать устойчивых результатов.

В направлении «Медиакампус» участвуют пять авторов. Анна Объедкова из Самары, известная как Аня Солодилова, одиннадцать лет ремонтирует и преображает кукол. Ее блог «Воплощенные идеи РЕМОНТ КУКОЛ» объединяет 1,5 миллиона подписчиков. Через видеоуроки помогает мастерам и родителям возвращать к жизни любимые игрушки, обучает реставрации и занимается благотворительностью.

Анна Наймиллер – режиссер праздников, мама троих детей и автор блога «КультМама на селе». С душевным юмором показывает репетиции и закулисье сельского Дома культуры, поддерживает начинающих коллег и рассказывает, как увлечь жителей общим делом даже при небольших ресурсах. Анастасия Пичугина из села Мусорка – учитель математики, специалист Движения Первых и мама двоих детей. Переехав из города, начала создавать творческие возможности для местных школьников: получила гранты на киномастерскую и детский театр «Тени Света и лучи добра». В блоге рассказывает о материнстве, сельской школе и деревенской жизни, показывая, как собственные идеи становятся проектами для детей.

Три дня финала также станут интенсивом по работе в современной медиасреде. Участников ждут практические занятия по применению нейросетей, работе с содержанием и драматургией публикаций, правовым вопросам в медиасреде, мобильному репортажу и развитию общественного влияния. Личные истории участников о родных людях, местах и любимом деле станут частью программы и оформления события.

30 октября к участникам присоединятся представители федеральных ведомств, партнеры и популярные блогеры – всего площадка соберет более 750 человек. В 19:00 (по мск) начнется церемония награждения победителей с прямой трансляцией в VK Видео, а 31 октября в 19:30 (по мск) церемонию покажет телеканал «Большой эфир» оператора «Триколор».

Всероссийский проект «ТопБЛОГ» реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети». Регистрация проходит без возрастных и географических ограничений на сайте https://topblog.rsv.ru.

Фото: пресс-служба проекта «ТопБЛОГ»