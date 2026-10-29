В Ставропольском районе на автодороге Тольятти – Ташелка Priora съехала в кювет и врезалась в дерево

Сегодня в Ставропольском районе произошло дорожно-транспортное происшествие

Сегодня в 09:22 в пожарно-спасательный отряд № 30 филиал облГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге Тольятти – Ташелка.

На место вызова были направлены наши специалисты из пожарно-спасательной части № 149 пожарно-спасательного отряда № 30, бригада медицинской скорой помощи и сотрудники территориальной Госавтоинспекции.

По прибытии было установлено, что произошел съезд в кювет с последующим наездом на препятствие автомобиля Lada Priora.

К сожалению, пострадал один человек, был госпитализирован в Городскую больницу №2 города Тольятти.

Пожарные-спасатели в ходе аварийно-спасательных работ отключили систему электропитания автомобиля и провели сбор информации, сообщает пресс-служба облГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

Фото: пресс-служба облГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»