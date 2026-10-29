Я нашел ошибку
Главные новости:
Церемония награждения финалистов II Всероссийского рейтинга малого и среднего бизнеса «Индекс дела» состоялась 28 октября на площадке форума «Дни креативной экономики» в Санкт-Петербурге.
Четыре самарские компании вошли в ТОП-100 Всероссийского рейтинга «Индекс дела»
26 и 28 октября в Новокуйбышевской центральной городской больнице и во Дворце культуры прошли выездные дни донора.
Жители Новокуйбышевска приняли участие в донорской акции
28 октября в 19:40 в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о том, что в селе Калиновка горит сухая трава.
В селе Калиновка горела сухая става
FAIO (Fizmat AI Olympiad) – это международная командная олимпиада по искусственному интеллекту для школьников, основанная Республиканской физико-математической школой (Алматы, Казахстан).
Школьники из Самарской области - призеры международной олимпиады по ИИ и машинному обучению
Туристическую привлекательность Самарской области представят в телевизионном шоу «Чем заняться в выходные?», которое выйдет на телеканале СТС и платформе Wink.
В губернии прошли съемки туристического шоу для федерального канала
 Температура воздуха 30 октября в Самаре ночью -1, +1°С, днем +11, +13°С.
30 октября в регионе без осадков, местами туман, до  +15°С
Сегодня в Сызрани избран новый глава города. Депутаты городской думы поддержали кандидатуру Андрея Советкина.
В Сызрани избран новый глава города - Андрей Советкин
27 октября провели рабочий объезд по вопросам капремонта многоквартирных домов в Самарском районе города.
В Самаре продолжается капремонт многоквартирных домов - объектов культурного наследия
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.87
0.34
EUR 90.17
0.07
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
_default_
Контакты
Реклама на сайте
Об агентстве
Мероприятия
В ТЦ МЕГА Самары прошел шахматный турнир, который собрал 188 участников
«Заварка» совместно со Школой для собак «Гавс» проведет пешеходную экскурсию для собак и их владельцев «Сами с усами»
22 октября в 19.00 в Музее Рязанова пройдет вторая встреча открытого семинара «Читать «Кино» Делеза»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В селе Калиновка горела сухая става

121
28 октября в 19:40 в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о том, что в селе Калиновка горит сухая трава.

28 октября в 19:40 в пожарно-спасательный отряд № 40 филиал государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о том, что в селе Калиновка горит сухая трава.
К месту вызова были направлены расчет пожарно-спасательной части № 176 пожарно-спасательного отряда № 40 в количестве 3 человек личного состава и машина добровольной пожарной команды сельского поселения Калиновка.
По прибытии было установлено, что горит сухая трава на общей площади 150 квадратных метров.
В 19:51 пожар был локализован, в 20:40 – объявлена ликвидация пожара.
На тушение пожара были поданы 2 ствола «Б».
На пожаре погибших нет.
Причины пожара устанавливаются.

 

Фото:  ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»

Теги: Пожар

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
27 октября в ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о пожаре в селе Подвалье. Открытым пламенем горели 20 рулонов с соломой массой 3200 килограмм.Подвалье.
28 октября 2026, 10:31
В Шигонском районе горели 20 рулонов с соломой массой 3200 килограмм
27 октября в ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о пожаре в селе Подвалье. Открытым пламенем горели 20 рулонов с... Происшествия
549
26 октября в 15:00 в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение, о том, что в 5 километрах от села Ново-Геранькино с северо-восточной стороны в поле горят комбайн и стерня.
27 октября 2026, 13:21
В Борском районе горели комбайн и стерня
26 октября в 15:00 в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение, о том, что в 5 километрах от села Ново-Геранькино с северо-восточной стороны в поле... Происшествия
555
Утром произошёл пожар в Тольятти на улице Заставной, 17. Горел гаражный бокс в ГСК. Площадь возгорания составила 120 кв. м.
26 октября 2026, 20:46
В Тольятти на улице Заставной горел гаражный бокс в ГСК
Утром произошёл пожар в Тольятти на улице Заставной, 17. Горел гаражный бокс в ГСК. Площадь возгорания составила 120 кв. м. Происшествия
721
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
Вячеслав Федорищев представил Алексею Дюмину состояние промышленного комплекса Самарской области. Наш регион – в числе индустриальных лидеров страны.
27 октября 2026  21:11
Вячеслав Федорищев и Секретарь Госсовета Алексей Дюмин провели рабочую встречу
746
Заседание провел Председатель Правительства России Михаил Владимирович Мишустин.  
27 октября 2026  20:40
Вячеслав Федорищев принял участие в стратегической сессии по реализации нацпроектов технологического лидерства
751
С 24 октября временно исполняющим полномочия главы администрации Куйбышевского района города Самары назначен Владимир Чванов.
26 октября 2026  15:39
Временно исполняющим полномочия главы администрации Куйбышевского района Самары назначен Владимир Чванов
994
В Тольятти при массовой атаке дронов повреждены промышленные объекты
24 октября 2026  12:39
В Тольятти при массовой атаке дронов повреждены промышленные объекты
1476
В Самаре обновили 60 контейнерных площадок
23 октября 2026  13:10
В Самаре обновили 60 контейнерных площадок
1097
Весь список