В селе Калиновка горела сухая става

28 октября в 19:40 в пожарно-спасательный отряд № 40 филиал государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о том, что в селе Калиновка горит сухая трава.
К месту вызова были направлены расчет пожарно-спасательной части № 176 пожарно-спасательного отряда № 40 в количестве 3 человек личного состава и машина добровольной пожарной команды сельского поселения Калиновка.
По прибытии было установлено, что горит сухая трава на общей площади 150 квадратных метров.
В 19:51 пожар был локализован, в 20:40 – объявлена ликвидация пожара.
На тушение пожара были поданы 2 ствола «Б».
На пожаре погибших нет.
Причины пожара устанавливаются.
Фото: ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»