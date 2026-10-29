В селе Калиновка горела сухая става

28 октября в 19:40 в пожарно-спасательный отряд № 40 филиал государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о том, что в селе Калиновка горит сухая трава.

К месту вызова были направлены расчет пожарно-спасательной части № 176 пожарно-спасательного отряда № 40 в количестве 3 человек личного состава и машина добровольной пожарной команды сельского поселения Калиновка.

По прибытии было установлено, что горит сухая трава на общей площади 150 квадратных метров.

В 19:51 пожар был локализован, в 20:40 – объявлена ликвидация пожара.

На тушение пожара были поданы 2 ствола «Б».

На пожаре погибших нет.

Причины пожара устанавливаются.

Фото: ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»