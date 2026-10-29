18 декабря 2026 года в рамках проекта Куйбышевского филиала АО «ФПК» «Яркие выходные» из Самары впервые отправится тематический поезд в Вологду.

Этот древний город, который официально примет статус Новогодней столицы, встретит туристов неповторимой атмосферой, уникальным резным зодчеством и магией праздничных огней.



Для удобства пассажиров из других регионов поезд сделает остановку в Рузаевке.



В путешествии у пассажиров будет возможность:



пройтись по историческому центру города, который в следующем году отметит свое 880-летие



увидеть белокаменный Кремль и Софийский собор, рассмотреть те самые знаменитые деревянные особняки с резными палисадами и заглянуть в Музей кружева



раскрыть секреты главного гастрономического бренда края на интерактивной экскурсии в «Доме масла»



поймать праздничное настроение на ярмарочных площадях среди световых арт-объектов, частушек и хороводов, принять участие в театрализованном представлении с Петрушкой и своими руками расписать новогодний пряник



Из Вологды также можно отправиться в архитектурно-этнографический музей «Семёнково», чтобы погулять по восстановленной северной деревне XIX века и погрузиться в атмосферу зимней сказки.



Поездка рассчитана на 3 дня. В составе двухэтажного поезда купейные вагоны последних лет постройки, которые оснащены всем необходимым для комфортного путешествия.



Информацию по организации и бронированию тематических туров можно получить по телефону горячей линии: 8 (800) 201-74-22 (звонок бесплатный) и на сайте Куйбышевской железной дороги https://kbsh.rzd.ru/ru/3418/page/103290?id=20911#main, сообщает пресс-служба КбшЖД..