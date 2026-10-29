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В Самаре пройдет этап всероссийского детского футбольного фестиваля «Чемпионат победителей»

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В субботу, 31 октября, в крытом футбольном манеже «Самара Арена» состоится 8-й региональный этап IV сезона всероссийского детского футбольного фестиваля «Чемпионат победителей».

В субботу, 31 октября, в крытом футбольном манеже «Самара Арена» состоится 8-й региональный этап IV сезона всероссийского детского футбольного фестиваля «Чемпионат победителей», подготовленный благотворительным фондом «Ветер добрых перемен» при поддержке правительства Самарской области. 

В числе участников мероприятия дети в возрасте 7-14 лет - воспитанники детских домов, социально-реабилитационных центров, дети из многодетных семей и дети из семей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях. Участников ждет турнир по футболу, конкурс «Король пенальти», гала-матч, инклюзивный «Звездный матч» и автограф-сессия звезд российского футбола.

Для болельщиков вход бесплатный.

31 октября | 11:00

Фестиваль проходит под эгидой Российского футбольного союза и при поддержке Фонда президентских грантов.

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Фото:   минспорта СО

Теги: Самара

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