В России планируют контролировать серый импорт смартфонов через базу IMEI

Минцифры готовит требование об обязательной регистрации IMEI (уникальный 15-значный номер, который присваивается каждому мобильному устройству при производстве) для смартфонов, ввезенных в Россию без таможенного оформления, рассказали источники РБК, знакомые с обсуждением. На регистрацию, по их словам, отводится две недели, потом устройство перестанет обслуживаться в сетях связи.

Власти обсудят отключение связи за отказ регистрировать «серый» смартфон

В Минцифры пояснили РБК, что требование коснется тех, кто купил телефон за рубежом и самостоятельно ввез его в страну либо приобрел контрафактный аппарат. Устройства, работавшие в российских сетях до апреля 2027 года, продолжат работать без регистрации вне зависимости от способа ввоза.

Зарегистрировать смартфон можно будет на «Госуслугах» в двухнедельный срок. «При отказе от регистрации по истечении установленного срока такие устройства не будут обслуживаться в сетях», — заявили в Минцифры.

В то же время представитель указал, что проект еще обсуждается в аппарате правительства и его положения могут быть скорректированы.

Для легального ретейла мера, по словам участников рынка, изменений не несет: официально ввезенная техника попадает в базу автоматически. При этом эксперты оценивают, что с рынка могут уйти до 70% продавцов, работающих с серым импортом, а отдельные модели подорожают до 40% относительно самых дешевых предложений.