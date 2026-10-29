В кубковом матче "Крылья Советов" обыграли махачкалинское "Динамо" - 2:0

В заключительном домашнем матче группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России на "Солидарность Самара Арене" принимали махачкалинское "Динамо".

Счетв матче самарцы открыли на 32 минуте, после передачи Кирилла Печенина мяч в ворота отправил Амар Рахманович – 1:0.

На 68 минуте игры после подачи углового Юрием Горшковым с передачи Доминика Ороза отличился Михайло Баньяц – 2:0.

В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают санкт-петербургский "Зенит". Игра 13 тура Альфа-Банк РПЛ состоится в понедельник, 2 ноября, в 19:00, сообщает пресс-служба ПФК "КС".