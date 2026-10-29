В Красноярском крае от нападения медведя погиб один из лучших охотников

Один из лучших охотников на медведей в Красноярском крае погиб в Курагинском округе региона. Об этом в "Максе" сообщила депутат Законодательного собрания Красноярского края Елена Пензина, передает ТАСС.

"В Курагинском районе, в верховьях реки Казыр, вчера погиб один из лучших медвежатников края Виталий Елфимов из деревни Петропавловка. Несмотря на риски для жизни, охотники и охотоведы продолжают защищать жителей. Ликвидирован еще один крупный медведь", - написала Пензина.

Она добавила, что в регионе изъяты из природы 1 830 медведей, из них 1 122 особи - в рамках регулирования численности и 708 - в рамках охоты. В результате нападения медведей в Красноярском крае уже погибло девять человек

Фото: pxhere.com.