Еще в четырех селах региона проведен газ

В октябре введен в эксплуатацию межпоселковый газопровод, который связал села Волжского района: Подгоры и Выползово, поселки Усинский и Гаврилова Поляна.



Протяженность построенного газопровода - 16,3 километра.

Техвозможность для подключения газа – 641 домовладение



Газопровод построен в рамках программы развития газоснабжения и газификации Самарской области. Первые потребители в Выползово и Подгорах уже получили газ. На бесплатную догазификацию подано более 400 заявок.

Газопровод проведен силами ООО «Газпром газораспределение Самара».



В настоящее время в Самарской области реализуется программа развития газоснабжения и газификации на 2026-2030 годы. Она предусматривает, в частности, строительство в Сергиевском районе газопровода-отвода с ГРС «Калиновка» и межпоселкового газопровода с подключением к действующим газовым сетям.

В уже газифицированных населенных пунктах Самарской области действует социальная догазификация - подведение газа до границ земельных участков без привлечения средств граждан. Распространяется и на домовладения на территории СНТ.



«Правительство Самарской области и Губернатор лично уделяют особое внимание вопросам газификации региона, особенно, что касается установок Президента России по бесплатной социальной газификации. И потенциал догазификации у нас более 44 тысяч домовладений. Впереди совместной работы с газовыми компаниями очень много»,- отметил министр энергетики и ЖКХ Самарской области Виталий Брижань, сообщает пресс-служба Минэнерго и ЖКХ Самарской области.

Фото: Минэнерго и ЖКХ Самарской области