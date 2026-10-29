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 В Самарском бизнес-инкубаторе состоялась муниципальная стратегическая сессия 

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В Самарском бизнес-инкубаторе состоялась стратегическая сессия «Семья на первом месте». Мероприятие прошло в рамках проекта «Вызов».

В Самарском бизнес-инкубаторе состоялась стратегическая сессия «Семья на первом месте». Мероприятие прошло в рамках проекта «Вызов» и по инициативе советника губернатора по профилактике социального сиротства Екатерины Сеницкой. В работе сессии приняли участие Уполномоченный по правам ребенка Юлия Николаева, заместитель главы города Самары по социальным вопросам Ольга Слесарева, а также руководители профильных департаментов и центров содействия семейному устройству.
 
«Трудная жизненная ситуация — это когда человек не может самостоятельно справиться с определенными обстоятельствами. Наша цель — оказать семье максимальную помощь на ранней стадии, чтобы сохранить ее жизненные устои. Ведь для ребенка самое главное — это мама и папа, которые о нем заботятся. И мы должны сделать так, чтобы ни один ребенок не остался без родителей. Стратегическая сессия призвана системно рассмотреть нашу работу и скорректировать взаимодействие между органами профилактики. Мы должны наладить межведомственное взаимодействие, выработать семьесберегающие практики, сократить количество детей, оставшихся без попечения родителей, а также создать социальную инфраструктуру, полезную и дружественную для семей», – подчеркнула заместитель главы города Самары Ольга Слесарева.
 
Стратегическая сессия была посвящена выработке конкретных мер по сокращению социального сиротства. Участники обсудили острые вызовы современности: рост числа семей в трудной жизненной ситуации, проблемы реабилитации участников СВО, борьбу с зависимостями и необходимость развития постинтернатного сопровождения. Как отметила Уполномоченный по правам ребенка в Самарской области Юлия Николаева, в регионе уже наработана мощная база в образовании и социальной сфере. Кроме того, действует система помощи по восстановлению родителей в правах, поддержке семей с детьми-инвалидами, а также медицинская и паллиативная помощь. В этой работе активно участвует и гражданское общество, которое помогает таким семьям по самым разным направлениям.
 
«Семья — это естественная система координат, где ребенок рождается, растет и становится личностью, приобретая жизненные навыки. Наша основная задача — сохранить эту систему и не отделять ребенка от семьи. Мне очень импонирует формат, который сейчас реализуется по всем направлениям. Как говорит Уполномоченный при Президенте РФ Мария Львова-Белова, в межведомственном взаимодействии мы должны быть настроены на «неразлучную помощь». Это означает, что поддержка должна быть семейноцентричной: мы помогаем прежде всего родителям, а они, в свою очередь, воспитывают ребенка, делая его настоящей личностью и гражданином. Организации для детей-сирот должны стать не местом содержания, а центрами быстрой помощи и возвращения ребенка в семью, даже если родители оказались в трудной жизненной ситуации», – сказала Уполномоченный по правам ребенка в Самарской области Юлия Николаева.
 
Отметим, специальный проект «Вызов» — это часть стратегической программы «Дети в семье», инициированной Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. Проект стартовал в октябре 2024 года в 14 пилотных регионах с наибольшим числом детей в стационарных учреждениях. Его главная цель — внедрить семьесберегающий подход, чтобы дети приоритетно оставались в родной семье, а не попадали в государственные организации.
 
Напомним, что на сегодняшний день в Самаре проживают 359 приемных семей, всего в них воспитываются 493 ребенка. Всего же за 30 лет свои новые семьи обрели свыше 3000 детей. На территории города действует ряд мер поддержки для приемных семей. Среди них — федеральные и региональные пособия, вознаграждение приемному родителю за воспитание, налоговые вычеты на детей, а также широкий спектр льгот.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

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