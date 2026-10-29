Советский сценарист-мультипликатор и детская писательница Жанна Витензон скончалась в возрасте 96 лет. Об этом сообщила пресс-служба Союза кинематографистов России в Telegram-канале, пишет "Газета.Ru".

Витензон ушла из жизни 29 октября 2026 года. Причины ее смерти не называются.

Коллеги Витензон отметили, что она оставила значительный след в истории отечественной анимации, став одной из самых заметных сценаристок-мультипликаторов 1960–1980-х годов.

Сценарии Витензон реализовывали на разных студиях, в том числе в «Союзмультфильме». Среди ее самых известных работ «Варежка» (1967), «Катерок» (1970), в котором впервые прозвучала песенка «Чунга-чанга», «Играй, моя дудочка» (1974), «Легенда о старом маяке» (1976) и др.

За свои работы Витензон удостоена множества наград фестивалях России, Италии, Японии, Франции, Испании и др. В 2018 году получила национальную анимационную премию «Икар» в номинации «Мастер».