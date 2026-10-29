Ректором Самарского государственного института культуры стала Анна Арюткина

Кандидат педагогических наук, доцент Анна Арюткина в ходе конференции работников и обучающихся вуза выбрана ректором Самарского государственного института культуры.

Собравшиеся заслушали тезисы программы развития самого творческого вуза региона на ближайшие пять лет. К 2031 году Анна Арюктина видит институт открытой системой, объединяющей образование, науку, профессиональное пространство и бизнес.

Вуз должен трансформироваться в автономного генератора культурных событий и технологий, а его миссия заключаться в формировании «социокультурного ландшафта Поволжья, где фундаментальные традиции академического искусства интегрируются в передовые цифровые технологии».

Поддержку кандидату оказали коллеги. Заведующая кафедрой культурологии, музеологии и искусствоведения Екатерина Бакшутова поделилась успешным опытом совместной работы с Анной Арюткиной над грантовыми проектами.

Профессор кафедры библиотечно-информационных ресурсов Михаил Курмаев и профессор кафедры культурологии, музеологии и искусствоведения Людмила Артамонова отметили важный момент: Анна Арюткина начала карьеру в самом творческом вузе региона в должности преподавателя, затем возглавила кафедру народных инструментов, позже стала проректором по творческой и научной деятельности, была назначена сначала врио, а потом и.о. ректора.

Почетный профессор вуза Евгений Грузинов отметил, что пост руководителя Самарского института культуры впервые займет академический музыкант.

Начальник редакционно-издательского отдела Елена Куприна пожелала удачи и сил на исполнение намеченных планов по развитию вуза.

По итогам голосования большинство сотрудников и преподавателей поддержали кандидатуру Анны Арюткиной. Она стала шестым ректором в истории Самарского государственного института культуры, сообщает пресс-служба СГИКа.

Фото: пресс-служба СГИКа