В Самаре  состоится городской семейный фестиваль творчества «Моя семья - мой народ. Единство в традициях»

3 ноября 2026 года в 11:00 в театре «Самарская площадь» состоится городской семейный фестиваль творчества «Моя семья - мой народ. Единство в традициях». (0+)

Фестиваль станет яркой демонстрацией культурного многообразия Самарской области, объединив семьи разных национальностей. Участники представят свои традиции через три ключевых номинации: «Семейные таланты» (сценические номера), «Народный костюм» и «Традиционное блюдо». Каждая семья выступит, сочетая творческий номер с презентацией национальных костюмов и кулинарных традиций.

Организаторами фестиваля выступают Городская общественная организация «Союз женщин г.о. Самара» под руководством Светланы Александровны Севенюк и муниципальный театр «Самарская площадь» под руководством Натальи Юрьевны Носовой, заслуженной артистки Самарской области, посла культуры Союза женщин России.

«Этот фестиваль - наш ответ на вызовы времени. В Год единства народов мы показываем, что настоящая сила России - в её многообразии. Каждая семья, сохраняя свои уникальные традиции, вносит вклад в общую культуру нашей страны», - отметила Светлана Севенюк.

Программа фестиваля:

• 11:00-11:30 - Сбор участников и гостей

• 11:30-11:40 - Торжественное открытие

• 11:40-12:50 - «Парад семейных традиций» (выступления участников)

• 12:50-13:00 - Церемония награждения и закрытие

Событие направлено на укрепление межнационального согласия, популяризацию семейных ценностей и создание условий для творческого диалога между культурами.

Фото: pxhere.com