В воскресенье 1 ноября вечером в Сызранском районе произошло ДТП с двумя пострадавшими

В воскресенье 1 ноября в селе Заборовка на улице Почтовой произошло ДТП, о чем в 21 час 27 минут диспетчеру пожарно-спасательной части № 185 Отряда № 47 филиала ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение.

Незамедлительно к месту происшествия были направлены расчет 186-й Части 47-го Отряда в составе 4 человек, бригада скорой медицинской помощи и сотрудники территориальной Госавтоинспекции.

По прибытии наши специалисты установили, что произошло столкновение двух автомобилей: Datsun и Volvo. Личный состав провел аварийно-спасательные работы: сбор информации, отключение аккумуляторных батарей, стабилизацию транспортных средств.

К сожалению, в результате автоаварии пострадали водитель и пассажир Datsun и водитель Volvo, их госпитализировали в Центральную городскую районную больницу города Сызрани.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"