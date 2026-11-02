Зарплаты бюджетников в РФ хотят установить не ниже 150% средней по региону

Группа депутатов Госдумы предложила установить единые федеральные гарантии оплаты труда работников бюджетной сферы. Соответствующий законопроект №21379-9 был внесен 28 октября 2026 года и предусматривает изменения ст. 144 Трудового кодекса РФ.

Согласно документу, заработная плата сотрудников государственных и муниципальных учреждений образования, здравоохранения и культуры за полностью отработанную месячную норму рабочего времени и выполненные трудовые обязанности должна составлять не менее 150% среднемесячной начисленной зарплаты в соответствующем регионе. Таким образом, предлагается установить минимальный уровень заработка в зависимости от показателей конкретного субъекта РФ. Для расчета будет использоваться официальная статистическая информация, формируемая уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, пишут "Известия".

При этом речь идет не об увеличении действующей зарплаты каждого бюджетника на 50%, а о введении минимального стандарта оплаты труда. Если заработок сотрудника уже превышает установленный уровень, само по себе принятие инициативы не означает обязательного повышения его зарплаты. Вместе с тем предлагаемый показатель будет различаться между регионами, поскольку среднемесячная начисленная зарплата в Москве, Санкт-Петербурге и других субъектах РФ неодинакова.

Предлагаемый порядок предполагает расчет минимальной заработной платы, исходя из среднемесячного дохода работников соответствующего региона. Например, если средняя начисленная зарплата в субъекте РФ составляет 60 тыс. рублей, минимальный заработок сотрудника государственного или муниципального учреждения образования, здравоохранения либо культуры должен будет достигать 90 тыс. рублей.

При региональной средней зарплате в размере 80 тыс. рублей этот показатель составит 120 тыс. рублей, а при 100 тыс. рублей — 150 тыс. рублей. Таким образом, установленный минимум будет зависеть от экономических показателей региона, а не от единой фиксированной суммы для всей страны. В то же время такие расчеты являются условными. Законопроект не устанавливает конкретные размеры зарплат в рублях для каждого субъекта РФ и не определяет отдельные суммы для учителей, врачей или сотрудников учреждений культуры.