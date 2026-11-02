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В Самаре заложили питомник растений для набережной

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В Самаре заложили питомник растений для набережной

В Самарский питомник, заложенный для озеленения набережной летом текущего года, привезли посадочный материал. 30 октября на территории питомника были высажены первые 700 саженцев березы и сосны возрастом от 2 до 3 лет. Саженцы были предоставлены МАУ «Самарская набережная» города Самары Министерством природных ресурсов и экологии Самарской области.

«Благодарю Министерство природных ресурсов и экологии Самарской области за поддержку и вклад в будущее озеленение самой красивой набережной реки Волги. Основу привезенного посадочного материала составляют хвойные породы — они устойчивы к заболеваниям, сравнительно быстро растут и прекрасно зимуют как в возрасте сеянца, так и уже взрослыми деревьями. Планируем питомник пополнять и цветущими кустарниками, и многолетними цветами», – отметил заместитель главы города Самары Евгений Владимирский.

Высадка саженцев в питомник продолжается. К фонду питомника добавится еще более 1000 саженцев сосен и голубых елей различного возраста и размера. Будут высажены как сеянцы-одногодки высотой 8-10 сантиметров, так и деревца возрастом до 7 лет и высотой до полуметра.

«Все высаженные деревца будут зимовать под естественным снежным покровом. С весны начнем положенный для молодых деревьев уход: рыхление, окучивание, внесение удобрений, восполнение возможных естественных выпадов. В питомнике большинство саженцев будут доращиваться еще порядка 5 лет, после чего займут свои постоянные места на набережной. Часть саженцев изначально размещается так, чтобы в дальнейшем они остались на стрелке и сформировали здесь зеленый массив», – пояснил директор МАУ «Самарская набережная» Артемий Анисимов.

Напомним, участок под питомник крупномерных растений для озеленения набережной был выделен в 2025 году на территории порядка 6,5 гектаров в междуречье Волги, реки Самары и протока Сухая Самарка. В июле текущего года на участке началась подготовка к закладке питомника.

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