В ДТП с полуприцепами в Ставропольском районе пострадали двое водителей

Еще одно ДТП 1 ноября произошло в 17:00 в Ставропольском районе: 24-летний водитель, управляя автомобилем Kaiyi, двигался по автодороге М-5 Урал со стороны г. Сызрань в направлении г. Жигулёвск. В пути следования выехал на встречную полосу и допустил столкновение с грузовым автомобилем Sitrak в составе с полуприцепом МАЗ, под управлением 41-летнего мужчины. После столкновения автомобиль Sitrak выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем Mercedes в составе с полуприцепом, под управлением 32-летнего мужчины. Водители госпитализированы.

1 ноября 2026 года на территории Самарской области зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 10 человек, 2 погибли.