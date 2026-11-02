В ноябре россиян ждет дополнительный выходной — 4 ноября

В ноябре 2026 года при пятидневной рабочей неделе будет 20 рабочих дней и 10 дней отдыха, среди которых — праздничные. В этом месяце отмечается единственный государственный праздник — День народного единства. Он празднуется 4 ноября, и в 2026 году эта дата приходится на среду.

4 ноября 2026 года будет нерабочим днем в связи с празднованием Дня народного единства. При этом вторник, 3 ноября, будет предпраздничным днем, поэтому продолжительность рабочего времени будет сокращена на один час. По данным производственного календаря, несмотря на праздник, заработная плата сотрудников останется неизменной. Для работников, трудящихся по сменному графику, 3 ноября может быть установлен особый режим работы, пишет Ура.ру.

При стандартной пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями в месяце будет 20 рабочих дней. С учетом сокращенного рабочего дня норма рабочего времени в ноябре составит: