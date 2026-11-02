Приложение МЧС России взломали и разослали населению фейк о ядерных боеголовках

Сегодня, 2 ноября, ночью, россияне через официальное приложение МЧС получили «предупреждение РСЧС» о запуске ядерных боеголовок по всем регионам. Сообщение даже отдаленно не походило на правду и посеять панику среди населения не могло.

Тем не менее, обеспокоенность вызвал сам факт взлома. МЧС России выпустило ряд заявлений, разъясняющих ситуацию.

В ведомстве сообщили, что мобильное приложение МЧС России подверглось массированной кибератаке, в результате которой злоумышленники осуществили рассылку фейковой информации населению. Специалисты МЧС России принимают все необходимые меры по устранению уязвимости и восстановлению штатной работы приложения, пишет Обоз-инфо.

Официальные источники подчеркнули, что взлом приложения не оказал и не может оказывать влияния на работу системы оповещения населения Российской Федерации — она функционирует в штатном режиме.

Оповещение граждан осуществляется через основные каналы: региональные и муниципальные системы оповещения (сирены, громкоговорители), сети связи (СМС-рассылка), а также через теле- и радиовещание.

В МЧС России напомнили, что мобильное приложение является лишь дополнительным вспомогательным сервисом информирования. «Просим население сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации — сайту МЧС России и официальным аккаунтам ведомства в социальных сетях», — говорится в сообщении.