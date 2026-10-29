Судебные приставы Самары взыскали штраф   с подставного директора организации

Судебные приставы г. Самары взыскали штраф с девушки, согласившейся стать фиктивным директором организации.

В г. Самара местной жительнице пришло сообщение от незнакомого мужчины с предложением заработать денег, при этом необходимо оформить на себя юридическое лицо. Согласившись на условия, девушка встретилась с незнакомцем, предоставила ему свой паспорт и приняла участие в оформлении документов и открытии счета в банке. За это подсудимая получила денежное вознаграждение в размере 5 тысяч рублей.

Суд рассмотрев материалы дела, признал девушку виновной по ст. 173.2 УК РФ «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица, государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя» и назначил наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем в отношении должницы были вынесены постановления об ограничении ее в праве выезда за пределы страны и о наложении ареста на денежные средства, находящиеся на ее расчетных счетах в банках.

Принятые сотрудником органов принудительного исполнения меры побудили девушку полностью выплатить уголовный штраф, сообщает поесс-служба ГУФССП России по Самарской области.