Управление самарского Росреестра провело рабочую встречу с МФЦ города Тольятти

Управление Росреестра по Самарской области провело рабочую встречу с МФЦ города Тольятти. Цель — подведение итогов совместной работы и постановка задач по повышению качества приема заявлений о постановке на кадастровый учет и регистрации прав на объекты недвижимого имущества.

В мероприятии приняли участие руководители профильных подразделений Росреестра и руководство МФЦ — директор Елена Рослякова и заместитель директора Екатерина Сухачева. Стороны обсудили текущие процессы в работе с заявителями.

Начальник отдела регистрации долевого участия в строительстве по Тольятти Светлана Пузанова обратила внимание: «В ходе обсуждения с коллегами мы наметили конкретные шаги, которые повысят уровень качества принимаемых документов, что, в свою очередь, отразится на сроках осуществления учетно-регистрационных действий и удовлетворенности граждан результатом оказанных Росреестром государственных услуг. Проанализированы проблемные участки в текущих процессах, расставлены акценты при осуществлении выбора правильного типа заявлений в отношении гаражных боксов и машиномест».

Начальник отдела регистрации объектов недвижимости крупных правообладателей Эндже Нуруллина подчеркнула значимость межведомственной координации: «Слаженность работы ведомств — ключевой фактор: именно она напрямую влияет на скорость и удобство получения услуги для каждого заявителя», сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Самарской области.

Фото предоставлено Управлением Росреестра по Самарской области