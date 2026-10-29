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В первую половину дня 29.октября в Самарской области ожидается туман

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По информации Приволжского УГМС в первую половину дня 29.октября в Самарской области ожидается туман, при видимости 500 метров и менее.

По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. В первую половину дня 29.октября в Самарской области ожидается туман, при видимости 500 метров и менее.

МЧС России напоминает:

будь внимателен и осторожен на дорогах;

избегай внезапных маневров: обгонов, перестроений, опережений;

не ориентируйся на впереди идущий автомобиль;

соблюдай правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.

Будьте внимательны и осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «112».

Теги: Самара Экология

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