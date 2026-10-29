Велосипедисту из Жигулевска суд назначил наказание 160 часов работ и конфисковал велосипед

В июле текущего года сотрудники Госавтоинспекции обратили внимание на мужчину, который управляя электровелосипедом Syanchu, двигался по не ровной траектории. Полицейские остановили 39-летнего местного жителя для проверки документов.

В ходе административной процедуры инспекторы отметили резкий запах алкоголя изо рта и неустойчивость позы велосипедиста. От предложения пройти медицинское освидетельствования он отказался. При проверке по автоматизированным системам учета полицейские установили, что ранее мужчина привлекался к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Суд назначил ему штраф и лишил права управления транспортными средствами, однако водитель не оплатил штраф и не сдал водительское удостоверение.

Мужчина пояснил, что во время застолья решил съездить за алкоголем на электровелосипеде.

Отделением дознания ОМВД России по г. Жигулёвску в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело. Дознавателем допрошены свидетели, изучен характеризующий материал, назначена автотехническая экспертиза электровелосипеда и проведены другие мероприятия для установления обстоятельств произошедшего и сбора доказательств.

Жигулёвский городской суд признал доказательства, собранные полицейскими, достаточными для вынесения обвинительного приговора. Мужчине назначено наказание в виде 160 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 1 год 6 месяцев. Кроме того, электровелосипед Syanchu принадлежащий обвиняемому и использованный им при совершении преступления, конфискован и обращен в доход государства. Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области