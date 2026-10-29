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«Ночь искусств 2026» и День народного единства в Музее Эльдара Рязанова и Музее-галерее «Заварка»

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4 ноября (среда) Музей Эльдара Рязанова и Музей-галерея «Заварка» примут участие во Всероссийской акции «Ночь искусств 2026» и праздновании Дня народного единства.

4 ноября (среда) Музей Эльдара Рязанова и Музей-галерея «Заварка» примут участие во Всероссийской акции «Ночь искусств 2026» и праздновании Дня народного единства.

Музей Эльдара Рязанова

В 14.00 начнется мастер-класс «Мастерская кукольных нарядов» (6+).

Встреча посвящена традициям народного костюма – сотрудники музея расскажут об особенностях костюмов разных регионов России, о различиях праздничной и повседневной одежды, об уникальных узорах. В практической части дети сделают игрушку в виде бумажной куколки, а затем раскрасят и соберут детали наряда, подберут цвета и узоры. У каждого получится своя поделка с неповторимым образом, которую можно будет забрать с собой.

Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Требуется предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/d3jxSj

В 17.00 пройдет экскурсия «Дом Залесова. После заката» (12+). Ее проведет историк, главный хранитель музея Татьяна Пульная.

Дом штабс-капитана Николая Залесова, в котором находится Музей Рязанова, в советский период был разделен на коммуналки. В 1920-х годах семья Шустерман (родственники Эльдара Рязанова по линии матери) получила в нем комнату в коммунальной квартире № 1. Сейчас это пространство стало мемориальной комнатой музея, но как здесь раньше жили люди? Где был вход в квартиру? Где стояла кухонная плита и какие блюда на ней готовили?

У посетителей будет уникальная возможность увидеть экспозицию музея глазами жителей коммунальной квартиры первой половины XX века. В ходе экскурсии гости услышат звуки квартиры и погрузятся в атмосферу ушедшей эпохи.

Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Требуется предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/d3jxX0

Музей-галерея «Заварка»

В 12.00 пройдет кукольный спектакль по фольклорной казачьей сказке «Своенравная жена» (6+). Его представят студенты сольного и хорового народного пения Самарского областного училища культуры и искусств.

«Своенравная жена» – поучительная казачья сказка о молодой семье и умении находить общий язык друг с другом. Несмотря на то, что история появилась много лет назад, народная мудрость остается актуальной и сегодня: отношения в семье требуют терпения и взаимного уважения.

Мероприятие также основано на интервью с бывшей жительницей дома Маштакова Маргаритой Барской. Она рассказала, что ее родители часто устраивали детские праздники с кукольными спектаклями. Эта история вдохновила организаторов возродить добрую традицию: подарить детям встречу с театром, народной сказкой и живым искусством, которое объединяет поколения.

Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Требуется предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/d3loWr

В 16.00 состоится кураторская экскурсия (12+) по выставке «Чувства(о) Дома» (6+). Ее проведет старший научный сотрудник «Заварки» Кирилл Гуров.

Дом – неотъемлемая часть жизни, важное социальное пространство, в котором человек испытывает разные эмоции. Выставка «Чувства(о) Дома» рассуждает об этих ощущениях через воспоминания жителей Ленинского района Самары о близких и знакомых, о случайных прохожих, о тех, кто жил или живет по соседству.

Посетители увидят личные архивы жителей, факты из истории культуры города через размышления людей, анализ и работу с воспоминаниями. Проект не только представит историческую реконструкцию жилого пространства, но и станет местом для самовыражения и самоидентификации. Гости окажутся в метафорическом пространстве комнаты, коридора, подъезда, двора, магазинов и даже набережной.

В экспозиции также представлены предметы из фондов Музея Эльдара Рязанова, Самарского художественного музея, Самарского историко-краеведческого музея имени Петра Алабина, Детской картинной галереи, Музея Большого театра и других институций. Отдельное место на выставке занимают работы местных современных художников Анастасии Альбокриновой, Андрея Карпова и Яны Арбузовой, чья жизнь связана с Ленинским районом, и «картина района», которую собрал художник Филипп Крикунов из Новосибирска по рассказам жителей этого места.

Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Требуется предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/d3loLE

 

Фото:   пресс-служба Музея 

Теги: Самара

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