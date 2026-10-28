Самарские юннаты — призёры Детского экологического форума в Челябинске

15 школьников – команда «Экопатриот» – представили свой проект «Пляжный дозор» — волонтёрское шефство над дикими пляжами. У него просветительская цель, но при этом ребята глубоко погружены в экологическое право — в подготовке помогли специалисты Минприроды.



Заместитель председателя правительства — министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артём Ефимов лично встретился с участниками, обсудил с ребятами их исследования и вручил благодарственные письма и памятные подарки за высокий результат на федеральном уровне.

Фото: минприроды СО