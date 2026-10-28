В Чапаевске мужчина признан виновным в покушении на мошенничество 

Собранные следователем следственного отдела по городу Чапаевску доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 52-летнего местного жителя. Он признан виновным по статье "Покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере".

Установлено, что весной 2026 года фигуранту стало известно о том, что в отношении его знакомого проводятся проверочные мероприятия по факту причинения им имущественного ущерба третьим лицам. Злоумышленник пообещал оказать содействие в освобождении указанного гражданина от уголовной ответственности. За свои услуги он запросил 80 млн рублей.

Летом 2026 года фигурант был задержан при получении первой части денежных средств в размере 15 млн рублей. Распорядиться полученными денежными средствами осужденному не удалось по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку после получения денежных средств он был задержан сотрудниками УФСБ России по Самарской области.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.