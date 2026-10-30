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Судебные приставы Самарской области взыскали моральный ущерб в пользу жертвы разбойного нападения

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Житель Самарской области совершил разбойное нападение на жителя одного из многоквартирных домов. Мужчина незаконно проник в квартиру пострадавшего, применил к нему насилие и похитил личное имущество.

Судебные приставы Самарской области взыскали в пользу потерпевшего компенсацию морального вреда в размере 150 тысяч рублей.

Житель Самарской области совершил разбойное нападение на жителя одного из многоквартирных домов. Мужчина незаконно проник в квартиру пострадавшего, применил к нему насилие и похитил личное имущество.

В ходе судебного заседания нападавший был признал виновным по ст. 162 УК РФ «Разбой». Помимо назначения основного наказания, суд также обязал мужчину выплатить в пользу потерпевшего компенсацию морального вреда в размере 150 тысяч рублей.

В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем в отношении должника были вынесены постановления об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на его расчетных счетах в банках и об обращении взыскания на заработную плату.

Принятые сотрудником Службы меры позволили в полном объеме взыскать с виновного моральный вред, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.

 

Фото:  пресс-служба ГУФССП России по Самарской области

Теги: Самара Судебные приставы

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