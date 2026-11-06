В Сергиевском районе ликвидировали пожар жилого дома, есть погибший

5 ноября в 23 часа 43 минуты в пожарно-спасательный отряд поступило сообщение: в селе Воротнее произошло возгорание жилого дома. К месту вызова были направлены одна машина НПС «Калиновый Ключ», пожарный расчет пожарно-спасательной части № 141 пожарно-спасательного отряда № 39 и пожарный расчет 109-й Части 40-го Отряда.

Также к месту пожара были направлены службы жизнеобеспечения. По прибытии было установлено, что горит частный жилой дом на общей площади 30 квадратных метров. В 23 часа 52 минуты пожар был локализован, в 3 часа 30 минут – объявлена ликвидация пожара. На тушение подавались 3 ствола «Б». К сожалению, на пожаре погиб человек.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"