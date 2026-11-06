В Безенчукском районе утвердили обвинительное заключение по уголовному делу о причинении тяжкого вреда здоровью ребенку в парке-отеле

Прокуратура Безенчукского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 55-летней жительницы области. Она обвиняется по ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Из материалов уголовного дела следует, что женщина, являясь директором ресторанной службы гостиничного комплекса, расположенного на территории Безенчукского района, в июне 2026 года дала указание подчиненным сотрудникам разобрать стол в тамбуре террасы заведения. Демонтированную столешницу прислонили к стене без надлежащего крепления. В результате необеспечения безопасных условий столешница упала на малолетнего посетителя ресторана, причинив ему тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено в Безенчукский районный суд для рассмотрения по существу.

Ресторанная служба гостиничного комплекса добровольно возместила потерпевшей стороне компенсацию причиненного вреда в размере 1 млн рублей.