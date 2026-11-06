Совет IIHF до сих пор не определился с решением по допуску российских хоккеистов

Совет Международной федерации хоккея (IIHF), который проходил с 2 по 5 ноября, так и не определился с допуском российских спортсменов к международным соревнованиям. Об этом сообщили российским журналистам.

«Никакой ясности по нынешней ситуации пока не будет», — рассказал осведомленный источник в беседе с ТАСС. Сам Совет, где принималось решение, проходил на неделе, пишет Ура.ру.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) сообщил, что российские хоккейные сборные имеют право выступать на международных соревнованиях. Однако федерации хоккея ряда стран заявили о намерении бойкотировать матчи с россиянами. При этом некоторые государства встали на защиту российских спортсменов, например Словакия и Беларусь.