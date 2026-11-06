Министерство строительства Самарской области определилось с территорией для проектирования строительства новой школы в микрорайоне Крутые Ключи. Возведение нового объекта образования находится на особом контроле губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

В ноябре 2026 года на оперативном совещании глава региона поручил заместителю председателя правительства – министру строительства Самарской области Алексею Тихомирову разобраться с ситуацией вокруг строительства школы, сроки строительства которой неоднократно переносились.

«В 2028–2029 годах планируем решить проблему дефицита школьных мест в микрорайоне Крутые Ключи. Минстрой подготовил предложения по финансированию строительства учебного заведения на 1 360 мест», — сообщил губернатору Алексей Тихомиров.

Земельный участок для строительства новой школы расположен на улице Евгения Золотухина, по соседству с действующим общеобразовательным учреждением. Его площадь составляет 12 581 м². Приказом министерства строительства Самарской области он передан в постоянное (бессрочное) пользование ГКУ СО «УКС».

Проведение конкурсных процедур для выполнения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ запланировано в 2027 году. Эскизные решения, схема размещения здания и подробные параметры будущей школы будут определены по итогам проектирования.